VVD-steun voor nieuw clubgebouw CSW

De Ronde Venen – Na de overeenstemming van de vijf betrokken partijen in december 2024 is nu ook de gemeenteraad akkoord. Dit betekent onder andere een nieuw clubgebouw voor CSW. De Rondeveense VVD steunt deze ontwikkeling. “Dit is goed voor de vele inwoners, voetballers, vrijwilligers en supporters die hier samenkomen voor het voetbal”, aldus VVD-raadslid Timo Brockhoff.

CSW krijgt een nieuw clubgebouw

Het huidige clubgebouw van CSW is toe aan vernieuwing. In december waren de betrokken partijen het met elkaar eens over deze ontwikkeling. De VVD vindt het goed dat er nu een plan ligt, waardoor grote stappen gezet worden. Zij vertellen dat dit belangrijk is voor Wilnis. Doordat CSW meewerkt aan de verhuizing, draagt de ontwikkelaar bij aan het nieuwe clubgebouw van CSW. Volgens de VVD een mooi voorbeeld van hoe belangrijk ook ondernemers zijn voor de voorzieningen in de gemeente.

Moderne en grote supermarkt

Onderdeel van deze ontwikkeling is een grotere Jumbo supermarkt. De verhuizing en bouw van deze supermarkt maakt het nieuwe clubgebouw van CSW mogelijk. Deze moderne en grote Jumbo supermarkt is belangrijk voor de leefbaarheid van Wilnis en de ondernemers in Wilnis. Ook is ruimte voor de bakker om mee te verhuizen naar de nieuwe locatie. De VVD heeft het college verzocht om de ondernemers die blijven op de huidige plek goed te betrekken bij de verdere stappen die worden gezet.

Betaalbare koopwoningen

Naast een nieuw clubgebouw voor CSW worden door de verhuizing van de Jumbo ook 22 betaalbare koopwoningen gebouwd aan de Molmlaan. Dit zijn betaalbare koopwoningen die hard nodig zijn voor inwoners van De Ronde Venen.

De VVD steunde tevens het voorstel van het CDA om samen met scholen, CSW, ondernemers en de Jumbo te kijken naar veilige en logische fietsroutes.

Op de foto: Tom van Yperen (links), voorzitter CSW en Timo Brockhoff (rechts), raadslid VVD De Ronde Venen op het voetbalveld. Foto: aangeleverd.