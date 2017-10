 Vrouw gewond na aanrijding

Mijdrecht – Vrijdagavond 20 oktober tegen negen uur vond er op de splitsing Bozenhoven en Viergang in Mijdrecht een aanrijding plaats, waarbij een vrouw gewond is geraakt. Een witte bestelbus reed over de Bozenhoven richting Wilnis toen een zwarte auto vanaf de Viergang de Bozenhoven op reed.

De bestelbus, die voorrang heeft op de Bozenhoven, kon niet meer op tijd remmen en ramde de zwarte auto. De bestuurster van de zwarte auto raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. De Viergang en Bozenhoven werden tijdelijk afgesloten voor het onderzoek.