Vrolijke draadfiguren van Frans de Boer

Door Janna van Zon

Kudelstaart – De gemeente plaatste laatst een oproep over het volgende; Aalsmeerders of Kudelstaarters kunnen een lintje aanvragen voor andere inwoners die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. Ik bedacht: Frans de Boer zou hij daar niet voor in aanmerking komen?

Want Frans de Boer is iemand die mensen altijd blij maakt met zijn draadfiguurtjes. Her en der plaatst hij in bomen of op andere locaties zijn verrassende creaties. Inmiddels timmert hij wat meer aan de weg waardoor zijn bekendheid groeit en er zelfs spontaan speurtochten zijn bedacht op zoek naar zijn vrolijke vogels en bloemen. Soms wordt er een vogel uit de boom gehaald om weer elders te verschijnen. Hetgeen sterk doet denken aan de Kei Tof steentjes – het project van Gerda Kockelkorn – ook zo iemand die Aalsmeerders blij weet te maken met haar fraai beschilderde kunstwerkjes. Deze gelukssteentjes kom je op de meest onverwachte plekken tegen met de bedoeling ze ook weer door te geven. Frans en Gerda hebben iets gemeen met elkaar, naast hun creativiteit die zij op een bijzondere manier delen met andere bewoners, moeten zij zeer zorgvuldig omgaan met hun energie. Maar geen van beiden zijn zij bij de pakken neer gaan zitten en dat is toch beslist een lintje waard!

Een heerlijke hobby

Voor wie niet beter weet zal achter Frans de Boer nooit de man zien die door ernstige reuma beperkt is in zijn beweging. Zij zien een blozende man met een paar twinkel-ogen die, zodra je over zijn hobby begint, honderd uit vertelt en inmiddels wereldberoemd in zijn dorp lijkt te worden met zijn originele draadfiguren. “Ik houd van tekenen en ik ben zomaar eens begonnen met wat op papier te zetten. Ik ontdekte dat ik vooral geïnteresseerd was in het lijnenspel en van daaruit zijn ook de draadfiguren ontstaan.”

Het is – gelukkig- niet bij tekenen gebleven. Frans kocht in een hobbywinkel gekleurd aluminiumdraad en ging daar wat mee ‘stoeien’. Zijn eerste creatie was een olifantje, de slurf werd het woord love in dansende letters. Frans kreeg de smaak te pakken en vervolgens creëerde hij vele vogeltjes en bloemen. Heel simpel, maar daar zit nu juist het raffinement in. “Je moet er maar opkomen”, krijgt hij vaak als compliment te horen. “Tijdens de Geluksroute gingen mensen met een glimlach weer verder. En zo gaat het eigenlijk altijd.” Frans weet de mensen met zijn creaties blij te maken. “Het is geen lopend bandwerk”, benadrukt hij. Iedere bloem, eend, kraanvogel, olifant, specht of wat voor dier dan ook, ziet er net weer even anders uit.

Genoeg fantasie

Het succes zorgt ook weer voor vele andere ideeën, want fantasie heeft Frans genoeg. Hij zou ook best wel eens een hele grote vaas met bloemen willen maken. Misschien iets voor het Flower Art Museum? Volgens zijn fans hoort zijn werk daar zeker thuis. Ondanks dat zijn energie hem regelmatig in de steek laat zegt hij lachend: “Zolang ik dit werk nog met een glimlach kan doen, blijf ik lekker doorgaan. Ik heb een mooie vorm gevonden om mensen gelukkig te maken.” Mail voor meer informatie naar frlans@gmail.com of kijk op instagram @_frlans