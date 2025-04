Vrijwilligers in het zonnetje gezet bij Maria-Oord

Vinkeveen – Het blijkt maar steeds weer: de vrijwilligers bij Maria-Oord kleuren de dag van de bewoners bij Maria-Oord! De leiding van het zorgcentrum in Vinkeveen is dan ook bijzonder in zijn nopjes dat er steeds een groep mensen vrijwillig klaar staan.

“In een tijd van minder mensen in de zorg en mantelzorgers die dikwijls overbelast zijn, zijn vrijwilligers bij de dagelijkse clubs en activiteiten, weekend-festiviteiten of als maatje van iemand die bij Maria-Oord woont, steeds meer onmisbaar. We zijn dan ook enorm dankbaar dat we telkens weer een beroep op een groep enthousiaste vrijwilligers mogen doen!”

Op 27 maart waren de rollen eens omgedraaid en was er voor de vrijwilligers in restaurant Brinkzicht een vrolijke middag.

Bingo en pubquiz

Jenny en Adriana – bekend als ‘De meiden van de Muzikale Bingo’ – namen de mensen mee in een muzikaal programma, gebaseerd op de traditionele bingo, afgewisseld met een pubquiz. De stemming zat er goed in en na afloop was er natuurlijk tijd om met een hapje en een drankje bij te praten.

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor je niet alleen iets dóet maar waar je ook veel voor terugkrijgt. Klaarstaan voor iemand geeft je een positief gevoel, je komt in contact met andere mensen, het houdt je actief. Voor verschillende activiteiten is versterking van harte welkom, zoals voor de Creatieve club, de Zangclub, de Spelmiddag. Ook zouden verschillende bewoners graag een maatje hebben voor bijvoorbeeld een praatje of een ommetje.

Contact

Kom proberen of het iets voor je is en neem contact op met de vrijwilligers-coördinator Monique van Keizerswaard. Er wordt gekeken waar je belangstelling ligt en dan kun je eerst eens meelopen. Ben je niet altijd op vaste momenten beschikbaar? Dat is geen punt, er wordt altijd gekeken naar wat er wél kan. Neem contact op met Monique van Keizerswaard, vrijwilligers-coördinator bij Maria-Oord, tel 06 – 1365 2634 of vrijwilligers.mariaoord@careyn.nl.

Op de foto: Voor vrijwilligers was 27 maart een mooie dag want ze werden in de schijnwerpers gezet. Foto: aangeleverd.