Vragenuurtje bij de boswachter

Amstelland – Loop De Boswinkel binnen en vraag de boswachter van alles over het Amsterdamse Bos, elke eerste woensdagmiddag van de maand om 14.00 uur. De komende data zijn: 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni.

Op excursie

En/of wandel mee met de boswachter elke derde woensdagmiddag van de maand om 14.00 uur. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. De wandeling is geschikt voor iedereen en de kosten zijn 5 euro per persoon. Kinderen tot 4 jaar gratis. De komende data zijn: 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni.

Voor de wandelingen graag aanmelden via 020-5456100 of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Meer informatie op: www.amsterdamsebos.nl.