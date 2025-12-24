Vragen over toekomst Heilig Hart van Jezuskerk Vinkeveen

Vinkeveen – Lyône van Vliet van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijke sluiting van de Heilig Hart van Jezuskerk aan de Kerklaan in Vinkeveen. Aanleiding zijn signalen dat het parochiebestuur vanwege teruglopende bezoekersaantallen en oplopende kosten heeft moeten besluiten de kerk op termijn te sluiten.

De kerk is een rijksmonument en een belangrijk, beeldbepalend gebouw voor het dorp. De VVD wil duidelijkheid over de rol van de gemeente bij een eventuele sluiting, de geldende beschermingsregels en de betrokkenheid van de gemeente bij gesprekken over de toekomst van het gebouw.

Cultuurhistorische waarden

In de vragen vraagt Van Vliet ook aandacht voor het behoud van de monumentale en cultuurhistorische waarden van de kerk, zoals het interieur, het glas-in-lood en de beeldbepalende betekenis voor Vinkeveen. Daarbij wordt benadrukt dat zorgvuldigheid en respect voor deze waarden voorop moeten staan, mocht er in de toekomst een definitief besluit worden genomen over de kerk.

De VVD benadrukt het belang van een toekomstbestendige invulling die recht doet aan zowel het monument als de leefbaarheid van Vinkeveen. De beantwoording van de vragen wordt met belangstelling afgewacht.

Op de foto: Lyône van Vliet heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke sluiting van de Heilig Hart van Jezuskerk aan de Kerklaan in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.