Lustrumvoorstelling over ‘David’ op HWC

Amstelveen – Het Hermann Wesseling College bestaat 55 jaar. Traditiegetrouw hoort daar een lustrumvoorstelling bij. Ditmaal is dat ‘David ben Isaï. Krijgsheer van Juda’. Gemaakt en gespeeld door docenten en leerlingen van de school voor voortgezet onderwijs in Amstelveen van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart.

Het verhaal: De aanstormende legerleider David ben Isaï, eerst in dienst van, maar al gauw in conflict met zijn heer en koning, de veelgeplaagde Saul. Het is het verhaal van de bijbel, dat áls het ooit heeft plaatsgevonden rond het jaar 1000 vóór Christus moet worden gesitueerd. Maar de accenten liggen enigszins anders. De politiek speelt een grotere rol, en de psychologie is gemoderniseerd (voor zover de menselijke psychologie iets moderns kent). In de voorstelling gaat men op zoek naar de raakvlakken tussen het oude verhaal en de huidige wereld. Zo ontstaat een aangrijpend stuk, waarin het beeld van de kinderbijbelheld David een wrange bijsmaak krijgt. Maar in de slagschaduw van onbarmhartige intriges en ambitie bloeit soms ook de liefde als een tijdloze toegift…

De voorstelling over de ondergang en de opkomst van een koning begint alle avonden om 19.30 uur in de grote zaal van het Hermann Wesselink College aan de Startbaan 3. Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn te koop aan de zaal en te bestellen via david@hermannwesselinkcollege.nl. De voorstelling duurt circa twee uur.