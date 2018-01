Voorlopig laatste keer: Zondag watertoren open

Voorlopig voor de laatste keer wordt de Aalsmeerse watertoren aanstaande zondag 28 januari geopend voor het publiek. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn belangstellenden welkom.

Uiteraard om de binnenzijde te bewonderen en wie de beklimming aandurft kan op een hoogte van circa 50 meter een schitterend schouwspel bewonderen over Aalsmeer en verre omgeving.

Slechtvalken

Na deze voorlopig laatste openingsdag gaan de bovenverdiepingen op slot en kan de trans niet meer betreden worden. Dit heeft alles te maken met de slechtvalken, die bovenin de watertoren een nestkast hebben (met balkon). Normalerwijze gaan de slechtvalken zich de komende periode voorbereiden op het maken en uitbroeden van nieuw slechtvalkleven. Uit ervaring is gebleken dat er dan niet gestoord mag worden, dus is het wat de beklimming van de watertoren betreft even een rustpauze. Als alles goed verloopt vliegen de jonge slechtvalken begin juni uit en kan de trans weer gebruikt worden.

Wel activiteiten beneden

De benedenvloer en eerste verdieping (de zg. werkvloer) kunnen wel gebruikt worden voor activiteiten. Voor het volgen van de slechtvalkontwikkelingen kan de site van de slechtvalkwerkgroep Aalsmeer bezocht  worden. Voor meer informatie over de watertoren: zie de website www.aalsmeer-watertoren.nl.