Voorlichtingsavond over PDS

Amstelveen – Woensdagavond 24 januari organiseert Ziekenhuis Amstelland samen met de PDS Belangenvereniging een voorlichtingsavond over het Prikkelbare Darm Syndroom.

Naar schatting heeft één op de tien Nederlanders last van maag- en darmklachten zonder dat de dokter daarvoor een oorzaak kan vinden. Heel wat mensen blijven met dit Prikkelbare Darm Syndroom gefrustreerd rondlopen, terwijl er wel manieren zijn om er minder last van te hebben. Tijdens deze voorlichtingsavond vertelt MDL-arts Suzanne Hepp over de aandoening Prikkelbare Darm Syndroom en de behandelmethoden.

Diëtist Annet de Vries vertelt hoe voeding een bijdrage kan leveren aan het beheersen van PDS. Daarnaast zal Ron Hersbach de lezing inleiden en vertellen waar de PDS Belangenvereniging voor staat. Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Ook is er een kleine informatiemarkt.

De voorlichtingsavond begint om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Vanaf 18.45 uur is er inloop met koffie en thee. De bijeenkomst vindt plaats in Ontmoetingsruimte 1 en 2 in Ziekenhuis Amstelland aan de Laan van de Helende Meesters 8 te Amstelveen. De informatieavond is voor PDS-patiënten en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de website van Ziekenhuis Amstelland: www.ziekenhuisamstelland.nl.