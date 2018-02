Voorlichting op HWC over tweetalige opleidingen

Amstelveen – Het Hermann Wesselink College heeft al vele jaren een bloeiende afdeling voor tweetalig vwo. In 2014 startte het tweetalig vmbo-t en met ingang van het nieuwe schooljaar begint het HWC ook met een tweetalige havo.

De school heeft dan van alle afdelingen naast de Nederlandstalige ook een tweetalige opleiding. Overeenkomst tussen alle afdelingen is het internationale karakter en de voertaal Engels. Er zijn ook verschillen natuurlijk. Zo zijn de lessen van de tweetalige vwo- en havo-opleiding voor 60 procent in het Engels. Op het tweetalige vmbo-t is dit 30 procent.

Maandag en dinsdag

Meer weten over de tweetalige opleidingen bij het HWC in Amstelveen? Belangstellenden zijn welkom op maandag 12 en dinsdag 13 februari. Er wordt op maandag van 19.00 tot 21.30 uur voorlichting gegeven over tweetalig vwo en gymnasium. Dinsdag wordt informatie gegeven van 19.00 tot 21.00 uur over tweetalig vmbo-t en van 19.30 tot 21.30 uur over tweetalig havo.

Vooraf opgeven is gewenst. Kijk voor opgave en meer informatie op de website: www.hermannwesselinkcollege.nl.