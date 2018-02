Oratorium koor Excelsior geeft voorjaarsconcert

Nieuw-Vennep – Vrijdag 9 maart geeft het Haarlemmermeers Oratorium koor Excelsior haar voorjaarsconcert in Kerkgebouw De Rank te Nieuw-Vennep. Het is dit jaar een bijzonder concert. Het koor bestaat 95 jaar, maar vooral is het bijzonder omdat dirigent Sytze Stel na meer dan 37 jaar het koor te hebben geleid, met dit concert afscheid neemt van Excelsior en zijn indrukwekkende carrière als dirigent beëindigt.



Uitgevoerd worden: ‘het Requiem’ van Gabriel Fauré en ‘Die Sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck. Aan het concert verlenen de solisten Diana Verdooft (sopraan), Ludwig van Gijsegem (tenor) en Hans de Vries (bas-bariton) hun medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Peter Ouderkerk. Het koor wordt begeleid door het Holland Symfonie Orkest. De algehele leiding is in handen van Syrië Stel.



Het voorjaarsconcert op vrijdag 9 maart begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en is in kerkgebouw de Rank, Eug.Prévinaireweg 14 in Nieuw-Vennep.

Toegangsprijs, inclusief programmaboekje en 1 consumptie, bedraaagt in de voorverkoop 25 euro, aan de kerk 27,50 euro en voor jeugd tot 16 jaar is de entree 10 euro.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website (www.koorexcelsior.nl) en via de koorleden en zijn telefonisch te bestellen via 0252-622480.