Aalsmeer – Steeds meer bedrijven zien het belang van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Vrijwilligerswerk is voor hen een van de manieren om meer verbinding met de lokale omgeving te realiseren. De ervaring leert dat vrijwilligerswerk op initiatief van de werkgever een positief effect heeft op het gevoel van zingeving, de persoonlijke ontwikkeling en gevoel van tevredenheid van medewerkers. Daarnaast is in het bedrijfsleven een schat aan kennis en ervaring beschikbaar, waar vrijwilligersorganisaties erg mee geholpen zijn.

Tijdens het Voorelkaar Festival op 15 februari aanstaande ontmoeten vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven elkaar in het Nest in Amstelveen. Wethouder Ad Verburg: “Voor maatschappelijk geïnteresseerde ondernemers is dit een unieke kans om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Wilt u met uw onderneming iets betekenen voor de Aalsmeerse samenleving? Zorg dan dat u dit Festival niet mist.”

Bedrijfsleven en vrijwilligers

Het Voorelkaar Festival wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland (Amstelveenvoorelkaar en Aalsmeervoorelkaar), ter ere van haar 5 jarig bestaan. Het bedrijfsleven is van harte welkom vanaf 16.15 uur. Ook vrijwilligers en vrijwilligers-organisaties zijn welkom. Voor hen begint het programma om 13.30 uur. Aanmelden (tot 9 februari) en meer informatie via www.voorelkaarfestival.nl. Let op: er is maar beperkt plek!