Voorbereidingen Kreekpark in volle gang

Wilnis – Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van Kreekpark, voorheen De Maricken II genoemd. Een wijk die aansluit op De Maricken I. Het Kreekpark in Wilnis is een geplande, groene en duurzame woonwijk die tussen Wilnis en Vinkeveen wordt gerealiseerd, met ongeveer 650 woningen voor diverse doelgroepen zoals starters, gezinnen en senioren. De wijk kenmerkt zich door veel groen en water en een centraal, langgerekt park dat de buurten met elkaar verbindt.

Het project, dat voorheen bekend stond als De Maricken II, wordt ontwikkeld met aandacht voor een natuur inclusief karakter en een gevarieerd aanbod aan betaalbare en vrijesectorwoningen. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat deze veel water en groen bevat.

De voorbereidingen van Kreekpark zijn in volle gang. Foto: Wilco de Vries.