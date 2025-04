Voor de tiende keer ‘Muziek in Beeld’

Mijdrecht – Alweer voor de tiende keer vindt het huiskamerconcert ‘Muziek in Beeld’ op vrijdagavond 11 april plaats. Deze keer is er een optreden van harpiste Buvana Gerlach. Aanvang is om 20.00 uur. De locatie is IntoTuition, Reiger 6 in Mijdrecht.

Beeldend kunstenares Marjolein Berger-Vos is de initiatiefneemster van Muziek in Beeld. Tijdens dit unieke en intieme concert worden beeldende kunst, gedichten en muziek samengebracht om je heerlijk te inspireren. Dit keer zal Buvana Gerlach optreden met harp en zang. Zij zal haar eigen prachtige, helende muziek en liederen ten gehore brengen.

In het moment gaat men de muziek en de beelden met gedichten in elkaar weven. Ook de energie van de aanwezigen doet mee. Het vraagt een diep voelen en luisteren van wat er is, en dan ontstaat er magie.

De bijdrage aan dit unieke concert is € 17,50 per persoon, ontvangst vanaf 20.00 uur met koffie/thee. Na afloop is er een borrel. Kijk voor meer info: https://www.intotuition.nl/concerten-muziek-in-beeld.

Kaarten zijn van tevoren te reserveren via info@intotuition.nl of bel met 06 – 2249 7997.

Op de foto: Buvana Gerlach treedt op met harp en zang. Foto: aangeleverd.