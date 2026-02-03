Volop genieten bij Uithoorns Mooiste

Uithoorn – Ondanks de lichte vorst in de vroege ochtend gingen zondag 25 januari ruim 1.650 hardlopers van start bij Uithoorns Mooiste. Het winterse zonnetje maakte de omstandigheden gaandeweg aangenamer, al hadden de ruim honderd vrijwilligers langs het parcours het aanzienlijk kouder dan de deelnemers die zich warmliepen.

De eerste start vond plaats om 10.00 uur met de Vooges Bakkerij Specials G-run. Onder begeleiding van vertrouwde trainers en voorafgegaan door een motorbegeleider volbrachten de deelnemers het parcours van één kilometer. Moe maar zichtbaar tevreden passeerden zij de finish.

Kinderen

Dankzij extra promotie op lokale scholen stonden dit jaar bijna 150 kinderen aan de start van de GeZZinsloop door Legmeer-West. Nieuw was de indeling in twee leeftijdsgroepen. Het startschot werd gelost door AH-ondernemer Jos van den Berg, al jaren sponsor van de kidsrun én van de lunchpakketten voor de vrijwilligers. Om 10.15 uur vertrok de groep van 9 t/m 11 jaar; een kwartier later volgden de jongsten. Met rode wangen en trotse gezichten namen zij bij de finish hun medaille en goedgevulde goodybag in ontvangst.

Rond de kantine van de Legmeervogels stroomden ondertussen de lopers voor de langere afstanden binnen. Om 11.00 uur ging een indrukwekkend deelnemersveld van circa 1.050 lopers van start voor de 10 kilometer en de 10 Engelse mijlen. Geostick-sponsorvertegenwoordiger Marijke van Geem loste het startschot voor de 10 kilometer; de 10 Engelse mijlen werden traditioneel mogelijk gemaakt door kraan- en grondbedrijf Van Schie, dat wederom zorgde voor een tijdelijke brug voor deelnemers die langs de Noorddammerweg parkeerden.

Deelnemerslint

Het deelnemerslint was zo lang dat er twee minuten zat tussen de eerste en laatste loper die de startmat passeerde. Om opstoppingen te voorkomen werd de 5 kilometer dit jaar later gestart. Deze beslissing pakte uitstekend uit: de verschillende afstanden bleven goed gescheiden. Om 11.20 uur gaf een vertegenwoordiger van hoofdsponsor Zorg en Zekerheid het startschot voor de 450 lopers op de 5 kilometer. Ook twaalf bedrijventeams deden mee aan de Businessloop, waarbij zij in het clubhuis van atletiekvereniging AKU gastvrij werden ontvangen. Na afloop stonden water, fruit en een bakje narcissen klaar voor alle deelnemers. Voor iedere honderdste finisher was er bovendien een slagroomtaart van Vooges Bakkerij.

De organisatie van AKU kijkt terug op een geslaagde editie van Uithoorns Mooiste. Met dank aan de 150 vrijwilligers en de vele trouwe sponsoren die het evenement mogelijk maakten.

Volop genieten bij Uithoorns Mooiste. Foto: aangeleverd.