Volle kantine bij 4e Rinus van Zaal Keeztoernooi

Uithoorn – De kantine van Legmeervogels stond vrijdag 6 februari volledig in het teken van het jaarlijkse Rinus van Zaal Keeztoernooi. Met een prachtige opkomst, een gezellige sfeer en een flinke dosis gezonde competitie werd het een avond om niet snel te vergeten.

Vanaf het eerste moment zat de energie er goed in. Teams uit alle hoeken van de vereniging en omgeving, van oud-spelers en ouders tot vrijwilligers en Keez-liefhebbers, namen plaats aan de tafels om te strijden voor de felbegeerde titel. De spanning liep gedurende de avond steeds verder op, maar altijd met een glimlach en sportiviteit voorop. Tussen de rondes door werd er volop gelachen, bijgepraat en genoten van een hapje en drankje. Het toernooi liet opnieuw zien hoe verbindend een avond als deze is voor de club: jong en oud samen aan tafel, met een doel voor ogen: winnen, maar vooral plezier maken.

Spannende potjes

Na een reeks spannende potjes werden uiteindelijk de winnaars bekendgemaakt. 1e plaats: Kamikaze Keezerins (Sandra Klein en Rebecca de Klerck), 2e plaats: De Hekkesluiters (Arie Bon en Harry Abma) en 3e plaats: Polder Girls (Dianne Valentijn en Tanja van ’t Schip). De poedelprijs was voor Klaar is Keez (Bianca Versteeg en Linda Weber). Zij gingen niet alleen met de eer naar huis, maar ook met een luid applaus van alle aanwezigen. Het was een prachtige afsluiting van een geslaagde avond.

Om alle activiteiten in en rondom het clubgebouw/velden goed te laten verlopen, worden regelmatig aanpassingen en verbeteringen uitgevoerd. Met de opbrengst van de Keeztoernooien wordt daar een bijdrage aangeleverd. Hierdoor is er een schitterende nieuwe droogloopmat voor de hal aangeschaft.

De winnaar: Kamikaze Keezerins, Sandra Klein en Rebecca de Klerck. Foto: aangeleverd.