Vogels in de natuur: de Hop

Aalsmeer – Hop, hop, hop, paardje in galop. Zie je het voor je? Een lange deinende draf, snel en vol van energie. Misschien is dat de reden van zijn naam? De Hop. Het zou kunnen, zijn vlieggedrag is ook met lange opgaande golven. Maar waarschijnlijker is het de roep van deze vogel, die in bepaalde omstandigheden op hoep-hoep lijk. Wat het ook zij, het is een prachtige, maar in Nederland wat zeldzamere vogel. Zijn vast leefgebied ligt in oostelijk tot zuid-oostelijk Europa. Trekt vanaf onderkant van Scandinavië in het najaar naar het zuidoosten. Hierbij zit men aan de westflank van zijn trekgebied. Dus vooral in voor- en najaar waar te nemen.

In enkele gevallen zijn er standplaatsen in Nederland bekend. Als de vogel tijdens de trek niet in conditie is en nood gedwongen blijft hangen in Nederland, kan het zijn dat hij toch voldoende aansterkt en blijft hangen. Wanneer een vogel voldoende voedsel ter beschikking heeft, kan het dus voorkomen dat dit sterker is dan zijn instinkt en zodoende een ander leefgebied ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de ooievaars hier in Nederland, die trekken ook steeds minder vaak naar het zuiden om te overwinteren. Ook de steeds zachter wordende winters werken hier aan mee.

De Hop is een op de grond foeragerende vogel, die met zijn wat lange maar sterke snavel hakwerk verricht om wormen en insecten in de grond of onder stenen te bemachtigen. Hierbij gaat zijn oranje bruine kleur op in het landschap, waarin hij staat. Tot deze vogel op de vleugels gaat. Dan valt de mooie zwart/wit tekening op en onder zijn vleugels heel mooi op. Ook de prachtige kuif, als hij zijn buit verorberd op een paaltje of hekwerk, gaat dan vaak in de alert stand, recht op. Gewoon schitterend om dit te zien.

Het is jammer dat deze vogel na begin 1900 uit Nederland is verdwenen. Echter, de waarnemingen worden wel frequenter, de winter wat zachter en de zomers wat warmer. Er zijn dus voor de liefhebbers van de Hop goede voortekenen dat hij weer aan het terug komen is. Op waarneming.nl is de hop op 2 december nog gezien in Zeeland. Ook rond Den Haag en Hoorn is hij dit jaar waar genomen. Wilt u hem dus eens in het echt zien? Hou waarneming.nl in de gaten. Vaak staan de geografische coördinaten er zelfs bij. Al met al, deze keer een zeldzamere, maar wel een bijzonder mooie vogel.

Henk Vogelaar