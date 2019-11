Voetballertjes FCA: “We staan in de krant!”

Aalsmeer – De eerste overwinning van het seizoen wisten de voetballertjes van FC Aalsmeer onder 08-4 vorig weekend te behalen. De streekderby bij Legmeervogels werd gewonnen met 2-6. Hun trainers Marc en Barry waren, net als de ouders van de meiden Pom, Lois en Lotte en de jongens Valentijn, Pep, Aril, Liam en Florian, super trots.

“Dat moet in de krant”, vonden de trainers Marc en Barry en zij stuurden een bericht naar de Meerbode. De redactie reserveerde een plekje in de kinder- en jeugdkrant en donderdag stonden de kanjers ‘gedrukt’ in de krant. Het verhaaltje met foto is de volgende dag gepresenteerd op het digibord op de school van Pep. “Hij was supertrots, zeker toen al zijn vriendjes even kwamen kijken”, laat Marc in een reactie met foto (als bewijs) weten.

De overwinning smaakt natuurlijk naar meer. Dit weekend gaan de meiden en jongens naar de intocht van Sinterklaas, maar volgende week zaterdag 23 november komen ze als FCA onder 08-4 weer in actie. SV Ouderkerk komt hiervoor naar Aalsmeer. De wedstrijd op het jeugdveld aan de Beethovenlaan begint om 10.15 uur. De tip van Marc en Barry: “Kom eens kijken naar dit team dat met plezier, inzet en saamhorigheid de strijd weer zal aangaan.”