Voetballers FCA en RKDES succesvol

Aalsmeer – Er zijn afgelopen weekend weer vele voetbalwedstrijden gespeeld. Voor de eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart met een succesvol, cq. tevreden resultaat. Het eerste van FC Aalsmeer zaterdag speelde 3 februari ’s middags thuis aan de Beethovenlaan tegen Te Werve uit Rijswijk. Het gastteam werd met verlies naar huis gestuurd, Aalsmeer won met 1-0 en als vanouds werd de winst bekroond met een overwinnings-selfie in de kleedkamer.

Op zondag 4 februari wachtte FC Aalsmeer een uitwedstrijd tegen Warmunda uit/in Warmond. De beide teams wisten de keepers niet te passeren. Bij het fluitsignaal voor einde wedstrijd stond nog steeds dezelfde stand op het scorebord: 0-0.

RKDES Kudelstaart had aan de Wim Kandreef zondag SV Dios uit Nieuw-Vennep op bezoek. Het was mooi winters weer, wel een koude wind maar de zon liet zich zien, en dit bracht een groot aantal supporters langs de lijn. Zij moesten lang wachten tot een doelpunt werd gemaakt. Pas in de tweede helft wist RKDES op 1-0 en snel daarna op 2-0 te komen. En dit was tevens de eindstand. De Vennepers wisten niet te scoren.

Foto: www.kicksfotos.nl. FCA zaterdag in actie.