Voetbal: FCA pakt kansen en wint (3-0)

Aalsmeer – FC Aalsmeer (zat.) speelde afgelopen zaterdag 9 november thuis aan de Beethovenlaan tegen D.V.V.A. en wist dit voetbal-treffen te winnen met 3-0. Het was een boeiende wedstrijd met twee elftallen die elkaar in het veld niets toegaven. Het was echter Aalsmeer, in dezelfde opstelling als tegen Zandvoort, dat aan het langste eind trok, door simpel meer gebruik te maken van de geboden kansen. Met drie wedstrijden op rij met winst is Aalsmeer nu op plek vijf terug te vinden.

Er waren toch nog 120 toeschouwers op deze koude en winderige middag die de weg naar het sportcomplex hadden gevonden. Al in de 2e minuut kreeg Giliano Eijken een goede schietkans, maar keeper Mohamed el Kourai wierp zich voor het schot en meer dan een corner leverde het niet op. De wedstrijd ging gelijk op. Maar Aalsmeer creëerde meer kansen. De hevige zijwind had wel invloed op het spel. Een hachelijke situatie voor het Aalsmeer doel werd met enige mazzel opgelost. Mike Dam ontdeed zich in de 20ste minuut van twee spelers van D.V.V.A. en gaf de bal aan de opkomende Berry Kramer die beheerst de linker hoek uitzocht: 1-0. D.V.V.A. liet zich niet zo maar wegdrukken en kreeg met Max Hazewinkel een grote kans op 1-1, maar vrijstaand kopte hij rakelings over. Aalsmeer had het tien minuten moeilijk in deze periode. Echt grote kansen kreeg D.V.V.A. niet. En in laatste instantie is daar altijd nog Nick van der Wiel. Wat een rust straalt die jongen uit. Werkelijk alles had hij deze middag.

In de 31ste minuut rook Aalsmeer aan de 2-0, maar keeper Mohamed el Kouraigrabbelde de bal toch nog uit zijn doel. Aalsmeer creëerde de beste kansen deze middag. Junior Tillerschoot vrijstaand de bal naast. Nick van der Wiel stompte in de 44ste minuut de bal weg toen Sjoerd Geers gevaarlijk zou worden. In de tweede helft was het D.V.V.A. dat druk begon te zetten. Toch kreeg de FC nu de grootste kansen. Een aanval uit het boekje in de 63ste minuut belandde op rechts bij Giliano Eijken. Zijn afgemeten voorzet werd door Berry Kramer keurig ingeknikt: 2-0. Wat een weelde voor Aalsmeer.

Maar de weg was nog lang! Ook D.V.V.A. liet zich niet onbetuigd, maar Nick van der Wiel was niet te kloppen. Wissel 74ste minuut: Thomas Steinhart voor Daan Vaneman. Wat D.V.V.A. ook probeerde de FC defensie hield stand. Wissel 81ste minuut: Solomon Pinas voor Sander Aznar Martinez. Toen D.V.V.A. de deur opengooide was Aalsmeer er als de kippen bij. In de 84ste minuut speelde Giliano Eijken Mike Dam aan. Zijn bal over links naar de opkomende Thomas Steinhart werd door de linker spits wel overwogen afgemaakt in de rechter beneden hoek, 3-0, en was de wedstrijd gespeeld. Wissel 86ste minuut: Lennart Bon voor Mark Ruessink.

De score had nog kunnen oplopen in die laatste minuten, maar dat deed niet meer ter zake. De buit was binnen. Wat het Aalsmeer publiek wel kon zien was dat de as van Aalsmeer, Nick van de Wiel, Burak Sitil, Eder Medina, Berry Kramer en Mike Dam met de week beter wordt. De volgende wedstrijd op 23 november is van een ander kaliber. Dan komt namelijk de eerste periodekampioen Purmersteijn naar de Beethovenlaan. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Jack van Muijden

Overige resultaten:

FC Aalsmeer (zondag) speelde uit tegen en in Spaarnwoude en keerde puntloos huiswaarts, verlies 2-5. RKDES had in Kudelstaart Sporting Leiden op bezoek en wist met liefst 6-0 te winnen.

Foto: www.kicksfotos.nl