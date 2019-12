Voetbal: Aansluiting FCA door winst op Marken

Aalsmeer – Onder allerbelabberdste weersomstandigheden (koud, veel regen en wind) trok FC Aalsmeer (zat.) op 14 december de verdiende 0-2 overwinning naar zich toe. Met deze overwinning op S.V. Marken heeft Aalsmeer weer aansluiting met de ‘subtop’. Waar dit keer Purmersteijn plaats één inneemt, volgt FC Aalsmeer nu op plaats vier met drie punten achterstand. FC Aalsmeer bepaalde met veel balbezit de eerste helft, maar meer als twee grote kansen leverde het niet op.

Giliano Eijken kreeg al in de 5e minuut een levensgrote kans. Alleen voor Jeffrey Koreman schoot hij tegen het uitgestoken been van de doelman. Ook Mike Dam kwam in de 30ste minuut vrij voor de doelman, maar ook deze keer pareerde hij de bal met het lichaam. Het enige wapenfeit van S.V. Marken in de eerste helft was een hard schot van Cornelis Vlasbloem, dat Nick van der Wiel tot corner verwerkte. Voor de rest had men van S.V. Marken niet veel te duchten. Aalsmeer ging door de vele foutjes in de combinaties niet goed genoeg om met de geboden kansen. De goed leidende scheidsrechter Ruud van der Wielen floot na 45 minuten voor de bevrijdende pauze.

Onder dezelfde weersomstandigheden was de tweede helft een stuk aantrekkelijker voetbal aan Aalsmeer-zijde. Al in de 46ste minuut was het Daan Vaneman die vanaf 30 meter een kogel los liet. De bal sloeg langs Jeffrey Koreman in het zijnet. In de daaropvolgende minuut maakte ‘de man van de wedstrijd’ Eder Delgado een foutje, maar Nick van der Wiel voorkwam een doelpunt. Het was Mike Dam die in de 48ste minuut, na zich handig te hebben vrijgespeeld, de bal op de inkomende Sander Azar Martinez legde. Zijn inzet was de doeman te machtig: 0-1 voor Aalsmeer. De laatste 35 minuten regen de kansen van FC Aalsmeer zich aaneen, maar of de keeper of de lat zaten de 0-2 in de weg. Wissel 74ste minuut: Deo Sinduhije voor Thomas Steinhart. Deze kreeg binnen de vijf minuut twee grote kansen op de 0-2 maar beide keren was het niets. Wissel 83ste minuut: Jordy de Groot voor Mike Dam.

De druk op Marken nam toe. Met lijf en leden voorkwam zij een doelpunt. Wissel 89ste minuut: Solomon Pinas voor Giliano Eijken. Op een dieptepass van Thomas Harte anticipeerde Jordy de Groot op tijd en alleen voor Jeffrey Koreman schoof hij de bal in het doel: 0-2. En waren de drie punten binnen.

De eerst volgende wedstrijd van FC Aalsmeer (zat.) is op zaterdag 25 januari 2020. De thuiswedstrijd is tegen C.S.W. uit Wilnis. Aanvang wedstrijd aan de Beethovenlaan is 14.30 uur.

Jack van Muijden

FC Aalsmeer zaterdag was het enige eerste team dat winst mocht noteren. Dames 1 van FCA speelde thuis tegen Zwanenburg en verloor met 1-3. Op zondag 15 december speelden FCA en RKDES Kudelstaart beiden uit. Aalsmeer had Van Nispen als tegenstander en moest een verlies van 4-0 incasseren. RKDES ging naar VSV en ging naar huis met een 4-1 nederlaag. De teams hebben nu tijdelijk een winterstop, hopelijk wordt de competitie met positief nieuws hervat.