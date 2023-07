Voedselbank verrast door gulle giften￼

De Ronde Venen – Het waren hartverwarmende dagen voor alle cliënten en vrijwilligers van Voedselbank De Ronde Venen. Nadat Lionsclub Mijdrecht de prachtige opbrengst van de badeendenrace aan de Voedselbank had gedoneerd werden ze in de afgelopen week verrast door nòg twee bijzondere financiële bijdragen.

Het organiserend comité voor de jaarlijkse rommelmarkt in Waverveen in samenwerking met de Hervormde Gemeente Waverveen had dit jaar bedacht dat de opbrengst van de rommelmarkt dit jaar wel geheel naar Voedselbank De Ronde Venen mocht. Dat op zich was al prachtig, maar het resultaat van alle inspanningen overtrof alle verwachtingen: € 4.357,05! Het weer hielp een handje mee om er een heerlijke activiteit van te maken.

Verder werd de Voedselbank verrast door een heel bijzondere gift. Pastor Jos van Os liet ons weten namens de Eerste Communicanten van de St. Jan de Doper parochie uit De Ronde Venen dat zij € 550,– hebben geschonken aan onze Voedselbank. Wat mooi dat deze kinderen zo vroeg in hun leven leren – en ook daadwekelijk praktiseren – om er voor elkaar te zijn. We zijn blij met deze goede gaven.

De Rabobank Rijn en Veenstromen gaat op 10 juli verhuizen naar Woerden en houdt een openingsactie. Ter gelegenheid hiervan wil de bank een ‘appeltje voor de dorst’ geven aan Duurzaam Woerden, Voedselbank De Ronde Venen en Hospice Bodegraven-Reeuwijk. De klanten kunnen in de maanden juli en augustus op het nieuwe kantoor kiezen waar het ‘appeltje voor de dorst’ heen moet. Voedselbank De Ronde Venen moet, vanwege gebrek aan aanvoer, steeds meer en meer versproducten inkopen zoals groente, fruit, vlees, vis, eieren en zuivelproducten. De opbrengst van de rommelmarkt in Waverveen en de gift van de eerste communicanten van de St. Jan de Doper parochie zullen hiervoor worden aangewend.