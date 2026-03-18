Vier AKU-junioren succesvol op NK-indoor

Uithoorn/Apeldoorn – Bij het Nederlands kampioenschap indooratletiek in Apeldoorn streden drie atletes van Atletiek Klub Uithoorn om finaleplaatsen en medailles. Ook op het Studenten NK was er succes voor een AKU-atleet.

Atlete Fleur Hofmijster kwam met gemak door de series van de 800 meter heen, waarna ze de volgende dag in de finale stond. Nadat ze haar race tactisch sterk van achteruit het veld had opgebouwd, plaatste ze op het laatste rechte stuk een eindsprint en snelde naar het zilver. Haar tijd van 2.11,31 betekende een persoonlijk record. Dankzij haar tweede plaats ontving Fleur een uitnodiging voor een jeugdinterland in Dortmund. Daar zal zij voor het eerst het Nederlandse tenue dragen.

Amara Blondeau maakte indruk bij het hink-stap-springen. Na drie pogingen plaatste ze zich voor de finale. Ondanks twee foutsprongen wist ze er in haar laatste poging nog een goede sprong uit te halen en eindigde ze op een keurige achtste plaats met 10,38 meter.

Bregje Veerhuis kwam in actie op de 200 meter. Als 14-jarige veroverde zij een keurige elfde plaats in persoonlijke besttijd van 26,81 seconde.

Kyan Valentijn nam deel aan het Nederlands Studentenkampioenschap. De eerstejaars hbo-student en hink-stap-springer was een van de jongste deelnemers, maar wist zich knap te meten met oudere atleten en sprong met een PR van 11,88 naar een zevende plaats.

Op de foto: Fleur Hofmijster, zilver op de 800 meter tijdens het NK-indoor. Foto: aangeleverd.