Verrassend veel deelnemers bij Kooyman Polderloop

Uithoorn – Nog nooit waren er zoveel voorinschrijvingen als dit jaar bij de Kooyman Polderloop, meer dan 475. Maar dat er uiteindelijk over alle categorieën meer dan 815 lopers aan de start zouden verschijnen overtrof de verwachtingen van de organisatie van dit evenement. Atletiekvereniging AKU zorgde in samenwerking met het feestcomité voor een vlekkeloze organisatie en dat zorgde na afloop voor veel enthousiaste reacties van de lopers. Met dank aan de 60 vrijwilligers, waaronder bijna 30 verkeersregelaars, die er voor zorgden dat alles rondom de loop goed geregeld was.

Uitslagen

Het team van AKU had vorig jaar nog te maken met een paar kinderziektes bij het nieuwe tijdregistratiesysteem maar dit jaar verliep de registratie probleemloos en waren alle uitslagen heel snel en foutloos beschikbaar.

G-run

De groep Specials die aan de 1,2 km meedoet wordt steeds kleiner omdat velen van hen door de vele training bij AKU aan de 4 of zelfs de 10 kilometer meedoen. De groep is zo hecht dat bijna alle Specials die de langere afstand lopen ook meelopen met hun teamgenoten op de korte afstand. Met de vele begeleiders die meelopen was het weer een lang oranjelint dat uiteindelijk de finish passeerde. Meer dan 50 specials over de drie afstanden stonden dit jaar aan de finish.

Kidsrun

Dit jaar waren de jongste kinderen t/m 8 jaar gesplitst van de oudere groep kinderen, om deze grote groep met de vele ouders die meeliepen meer ruimte te geven. Bij de jongste groep stonden 112 kinderen aan de start. Meisjes​​​: 1. Romy Wismeyer​, 2. Daphne de Groot​, 3. Rosalie Planken​. Jongens: 1. Mathies de Wildt, 2. Julen Verloop, 3. Thies van Dijk. Winnende tijden: 5.42 bij de meisjes en 5.05 bij de jongens.

Bij de groep van 9 t/m 12 jaar stonden 53 kinderen aan de start. Meisjes: 1. Maud van Kessel​, 2. Babeth van Rijn​, 3. Suus Hogenboom.​ Jongens: 1. Logan Kroon, 2. Tristan Planken, 3. Rowan Groot. Winnende tijden: 4.34 bij de meisjes en 4.35 bij de jongens.

Op de 4 kilometer hadden zich 215 lopers ingeschreven. Dames​​​​: 1. Esmee Kriger​​, 2. Evi Vreugdenhil​, 3. Everdien Herlings. Heren: 1. Daniel de Looze, 2. Glenn Voorn, 3. Robin Koch. Winnende tijden: 16.34 bij de dames en 14.13 bij de heren.

Voor de 10 kilometer was er dit jaar enorme belangstelling, meer dan 400 lopers hadden zich gemeld en het was een geweldig gezicht om dat enorme lint te zien starten. Dames​​​​: 1. Jeske van de Pal​, 2. Evita Hoogeveen​, 3. Sian Keil​​. Heren: 1. Joey Hendriks, 2. Jan Lerink, 3. Brent Pieterse. Winnende tijden: 39.02 bij de dames en 32.14 bij de heren.

De eerste Kwakelse was Agatha Castillo en eerste Kwakelaar Paul Hogerwerf. Zij ontvingen een heerlijke slagroomtaart.

De Teambattle werd gewonnen door ‘De Zware Jongens’, gevolgd door de familie Hogerwerf met aanhang. Zij kunnen genieten van een barbecuepakket.