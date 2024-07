Aalsmeer – Meester Bart stopt met zwemles geven na meer dan 30 jaar in De Waterlelie! Bart is een begrip in Aalsmeer, doordat hij in het zwembad duizenden kinderen en volwassenen heeft leren zwemmen.

Bart maakte kennis met water als wedstrijdzwemmer bij Oceanus. Ook bezocht hij als tiener regelmatig het buitenbad van De Waterlelie en zorgde voor wat overlast. Nadat hij meerdere malen, zonder resultaat, was aangesproken op zijn gedrag in het zwembad, kreeg hij het aanbod om te komen werken als badmeester in het zwembad. Sindsdien is hij een vast gezicht van De Waterlelie en is de kwajongen uitgegroeid naar een ervaren zweminstructeur, medewerker Technische Dienst en een fantastische collega. Meester Bart wil zich verder ontwikkelen in de techniek en zal verder gaan als fulltime medewerker Technische Dienst binnen ESA. Samen met zijn collega’s zorgt Bart voor het technisch onderhoud van alle sportaccommodaties binnen Aalsmeer, inclusief zwembad De Waterlelie.

Jules Broex, directeur van ESA: “De vele jaren ervaring van Bart, maar vooral ook zijn collegialiteit en humor, gaan we in het zwembad missen. Gelukkig blijft hij zich volledig inzetten voor ESA en als medewerker Technische Dienst gaat hij er vanuit die rol voor zorgen dat wij veilig en schoon kunnen blijven zwemmen in De Waterlelie.”

Foto: Bloemen voor meester Bart van ESA-directeur Jules Broex. Foto: www.kicksfotos.nl