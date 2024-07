Eerste steen gelegd voor ALDI Kootpark-Oost 

Regio – De bouw in Kootpark-Oost is gestart! Op de plek aan de Sportlaan waar tot voor kort de ALDI stond, staat volgend jaar een gloednieuwe ALDI-supermarkt met daarboven 36 woningen voor verschillende doelgroepen. Voor de Uithoornaars is het prettig dat de ALDI terugkomt op zijn vertrouwde plek aan de Sportlaan. Door de supermarkt slim te combineren met woningen, wordt de grond optimaal gebruikt. Voor woongroep Dalí zijn 9 appartementen gereserveerd voor jongvolwassen met een autismespectrumstoornis. Ook komt er voor hen een gezamenlijke ruimte om met anderen in contact te blijven. Daarnaast komen er 16 sociale huurappartementen voor jongeren en 11 woningen in het middensegment. Die laatste zijn vooral bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren en zijn bestemd voor jongvolwassenen tot 35 jaar met een middelhoog inkomen.

Kootpark-Oost toont verandering

Wethouder Jan Hazen: “Als wethouder ben ik natuurlijk blij als ik zie dat het idee om van Kootpark-Oost een wijk te maken waar wonen en werken samengaan, werkelijk vorm krijgt. De supermarkt krijgt een vaste locatie in de wijk en er komt woonruimte bij voor de jongeren in Uithoorn. Dat is letterlijk bouwen aan de toekomst. Maar aan die toekomst bouwen ook inwoners zelf, met ideeën. Samen maken we Uithoorn. En hoe blij zijn wij als gemeente dan met waardevolle initiatieven van inwoners die een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat we samen met alle partners het plan van deze zeer betrokken ouders mogelijk hebben kunnen maken, toont weer wat er kan gebeuren als je de handen ineenslaat en het avontuur durft aan te gaan.”

Inspannen voor bijzondere woonvormen

“Een eerste steen is altijd een mooi moment. Je weet dat je weer woningen bouwt die broodnodig zijn”, zegt bestuurder Anke Huntjens van Eigen Haard. “Maar dat we hier staan met de toekomstige bewoners van woongroep Dalí maakt het wel heel bijzonder. Wij zijn er voor iedereen. Voor jong, oud en voor mensen met een beperking. De ouders van de “Dalí-jongeren” verdienen ook veel respect. Zij hebben zich er jarenlang met hart en ziel voor ingespannen dat hun kinderen met een vorm van begeleiding toch zelfstandig kunnen wonen. We zien dat we steeds meer van dit soort woonvormen creëren, en daar ben ik heel blij mee.”

Bouwen in eigen dorp

“Het is geweldig om weer in je eigen dorp te kunnen bouwen. We zijn verguld met de opdracht van Woningstichting Eigen Haard en ALDI om dit project pal naast ons eigen ontwikkelingsproject De Nieuwe Connectie en De Wende te mogen realiseren,” meldt Jurgen de Reus. “Eigen Haard en UBA kennen elkaar al lang en we hebben al veel met elkaar gebouwd, zoals de wijk Park Krayenhoff. De samenwerking met ALDI is nieuw, maar met onze ruime ervaring met bouwen van supermarkten hebben we er alle vertrouwen in ook deze winkel naar alle tevredenheid op te leveren. Kootpark-Oost was al enige tijd toe aan vernieuwing en we zijn er trots op om dat te mogen uitvoeren..

In Kootpark-Oost biedt de nieuwe ALDI straks ook woonruimte aan jongvolwassenen

Foto: Eigen Haard