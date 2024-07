Kooyman Polderloop belooft weer groot loopspektakel te worden

Regio – Op donderdag 1 augustus in de avond wordt de Kooyman Polderloop traditioneel als vast onderdeel van het Polderfeest weer gehouden. Dit jaar alweer voor de 36e keer. De organisatie ligt ook dit jaar weer in de gezamenlijke handen van atletiekvereniging AKU en de enthousiaste vrijwilligers van het feestcomite. Start en finish uiteraard weer op het feestterrein aan de Evenementenlaan. Voor elke deelnemer ligt een mooie herinnering klaar en bij de 4 en 10 kilometer ligt er weer een overheerlijke slagroomtaart klaar voor elke 100e deelnemer. Daarnaast ontvangt de snelste Kwakelse heer en dame ook een slagroomtaart. Alle kinderen die deelnemen aan de kidsrun krijgen bij de finish een mooie medaille en een ijsje. Op de 10 km zijn er waardebonnen, aangeboden door Intersport/Twinsport, voor de eerste 10 heren en de eerste 10 dames. Bij de kidsrun en de 4 km zijn er mooie bekers voor de eerste 3 aankomenden. Je kunt je, bij voorkeur, van te voren inschrijven via www.inschrijven.nl. Je kunt je ook op de dag van de loop vanaf 17.30u. inschrijven in de grote tent. Je betaalt dan wel 1 euro extra.

Team Battle op de 4 en 10 km

Je kunt als lid van een team bij de 4 en 10 km deelnemen aan de “Team Battle”. Een team bestaat bij de 10km uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. De tijd van de eerste 4 aankomenden van een team worden opgeteld. Bij de 4 km zijn dat minimaal 6 en maximaal 10 personen. Voor de 3 snelste teams op beide afstanden ligt er een mooie prijs in de vorm van een barbecuepakket van de plaatselijke slager klaar. Als lid van een team meld je je individueel aan via www.inschrijven.nl. Het team meldt zich aan via kooymanpolderloop@gmail.com. Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden. Welke teams kunnen meedoen aan de Team Battle? Eigenlijk iedereen: een groep vrienden/vriendinnen, sportteam van een vereniging, een bedrijfsteam, ouders en leerkrachten van een school.

Programma

18.30u.: Specials/G-run over 1,2 km,

18.45u: kidsrun voor de kinderen t/m 8 jaar over 1,2 km

19.00u.: kidsrun voor de kinderen van 9 t/m 11 jaar over 1,2 km

19.15u.: 4 km

20.00u.: 10 km

Inschrijfgeld Voorinschrijving Nainschrijving

Kidsrun: € 1,00 € 2,00

Specials/G-run € 2,50 € 3,00

4km/teambattle € 5,00 € 6.00

10 km/teambattle € 6.00 € 7,00

