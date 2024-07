Unieke natuurtuin in Uithoorn

Uithoorn – In onze gemeente is er veel natuurschoon te bewonderen en wij brachten een bezoekje aan Tuin Bram de Groote. De tuin ligt iets ten zuiden van het Zijdelmeer en is onderdeel Natuurgebied Uithoorn waartoe ook het Zijdelmeergebied en de Uithoornse Polder behoren. Een stukje pure unieke natuur bij u om de hoek en absoluut de moeite waard voor een bezoek.

Bram de Groote

De tuin aan de Boterdijk is vernoemd naar de laatste bewoner, Bram de Groote (1916-1991). Hij was oorspronkelijk stukadoor van beroep en had als hobby op deze plek een siertuin en kweekte groente en bloemen. Hij was een groot tuinliefhebber en verzamelde o.a. veel exotische bomen. Hij legde de tuin aan als Engelse landschapstuin, maar geleidelijk aan werd het een heemtuin met gebiedseigen plantensoorten en de bijzondere bomen zijn altijd bewaard gebleven. Vanuit zijn eenvoudige omgebouwde woonboot genoot hij van zijn unieke mooie plekkie in Uithoorn.

Vrijwilligers zetten het voort

Na de dood van Bram hebben enkele vrijwilligers het onderhoud van de tuin voortgezet. De tuin is in 1994 opgenomen in het Natuurgebied Uithoorn en kwam zodoende onder beheer bij de Stichting Landschap Noord-Holland (LHN). In 2000 werd de huidige groep vrijwilligers opgericht en werd de ontwikkeling in gang gezet naar een meer natuurlijke tuin. De vrijwilligers zijn er elke woensdagochtend aan het werk. LHN levert benodigd expertise, gereedschap en zette er een werkschuur neer als onderkomen voor de vrijwilligers.

De moeite waard

Wij brachten een bezoek op één van de open dagen die er in de maanden april t/m september iedere eerste zondag van de maand is tussen 13.00 en 16.00 uur. We parkeerden de auto op de parkeerplaats aan de Watsonweg en via een bruggetje liepen we over het wandelpad richting de tuin. Op de weg er naar toe viel er al snel een serene rust over ons heen en nog voor dat we bij de tuin waren aanschouwde wij al diverse mooie bloempartijen langs dit wandelpad. Aangekomen bij de tuin werden wij ontvangen door twee alleraardigste vrijwilligers die achter een tafeltje zaten met daarop allerlei informatiemateriaal. We kregen wat infomateriaal mee en onze natuur-expeditie door de tuin kon beginnen.

Prachtige educatieve wandeling

De wandeling begon in een boomgaard met fruitbomen waar de appeltjes al uitdagend hingen te glimmen en een vrijwilliger met liefde de boom verzorgde. Daarna volgde een mooie wandeling door een siertuin met bloemenweide, een moerasbosje, een paddenpoel, een kruidentuin, een bessenhoek en nog veel meer natuurschoon. Er staan ook prachtige bomen en er zijn ook bijenkasten verspreid over het terrein. De weide wordt van april tot en met september begraasd door kalveren of schapen. Om door de tuin heen te wandelen moet je ongeveer een uur uittrekken. Het informatieblad helpt je om wat meer informatie te verkrijgen over al het moois wat je ziet. Zo is er ook nog een stukje educatie op deze zondagmiddag. We kunnen dus nog veel meer vertellen, maar misschien zeggen beelden meer dan woorden dus daarom hier ook wat prachtige foto’s.

Bram zal trots zijn

Het was echt verrassend mooi en we denken dat Bram de Groote trots zal zijn hoe zijn nalatenschap in de vorm van dit prachtige stukje natuur in Uithoorn onderhouden wordt door gepassioneerde vrijwilligers. Wij raden u aan om, als u een uurtje de tijd heeft, eens een kijkje te gaan nemen. De eerste zondag van de maanden april tot en met september kun je de tuin van 13.00 tot 16.00 uur bezoeken. De ingang is bij de werkschuur van Landschap Noord-Holland aan de Elzenlaan. Daar kun je je fiets stallen. De toegang is gratis. Gewoon doen!

Foto is aangeleverd.