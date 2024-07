Fred Klijn wint Tour de Kwakel

De Kwakel – Fred Klijn domineerde de afgelopen drie weken de Tour de Kwakel. Zelfs Tadej Pogacar was in Frankrijk niet zo dominant als Fred in ’t Tourhome. Ook nadat Fred in de eerste week het geel pakte, bleef hij imponeren met hoge scores. Uiteindelijk bleek het verschil met de nummer twee in het klassement 13 punten. In de recente historie een ongeëvenaarde prestatie. Zesvoudig Tourwinnaar Eric Zethof schatte de prestatie van Fred op waarde, zoals op de foto te zien is. Dennis Mohlen wilde ook graag met zijn helden op de foto.

Fred won naast de gele trui ook met afstand de rode trui, voor de meeste extra punten. Met de vele keren dat hij de etappewinnaar voorspelde, opnieuw een terechte winnaar. Het mag niet verbazen dat Fred met zijn ploeg ook de gele petten veroverde, al was het met een kleiner verschil dan in het algemeen klassement. Fred nam Joost Hogerwerf, Ferry Kas, Frank van Dijk en Annemieke Sneyers in zijn slipstream mee naar de overwinning.

Tot opluchting van de jongere en oudere generatie deed Fred in hun klassementen niet mee. Toine Bartels beslechtte de broederstrijd met Roger in zijn voordeel. Hij ging er bij zijn debuut meteen met de witte trui vandoor. De strijd om de grijze trui, voor de beste oudere, bleef lang spannend. Jan van Alen kon de laatste week zijn ogen niet van het scorebord houden. Zaterdagmiddag was er even de teleurstelling met een slechte score, maar maandag was er ruimte voor blijdschap. Jan pakt met de grijze trui zijn eerste individuele prijs in ’t Tourhome.

Een andere prijs waar Fred niet voor in aanmerking komt werd gewonnen door Cynthia Peek. Deze oud-Tourwinnaar werd tweede in het klassement en won daarmee de prijs voor de beste dame deze Tour. En dan is er nog een prijs waar niemand anders dan Timo Kas voor in aanmerking lijkt te komen. Dat is de… 3e prijs. Voor het vierde opeenvolgende jaar werd Timo 3e in het algemeen klassement. De statistici van de Universiteit van Harvard breken hun hoofd op hoe Timo dit voor elkaar kreeg. Het boek van wielerbijnamen wordt ondertussen uitgebreid met “De Eeuwige Derde”.

Aanstaande vrijdag wordt de Tour de Kwakel afgesloten met de feestavond. Deze avond opent ’t Tourhome haar deuren om 20:30 uur, waarna rond 21:00 de prijsuitreiking volgt. Daarbij ook de uitreiking van enkele nog niet in het verslag genoemde prijzen. Daarover in het verslag van volgende week meer.

Eindklassement

Fred Klijn 171 Cynthia Peek 158 Timo Kas 157

Rode trui

Fred Klijn 49 Toine Bartels 45 Jouke Schelling 43

