Wandelen, veiling en honing slingeren bij Historische Tuin

Aalsmeer – Museum Historische Tuin heeft een druk weekend voor de boeg. Maar liefst drie activiteiten staan gepland op zaterdag 27 en zondag 28 juli. Op de laatste zaterdag van de maand is het weer tijd voor een dorpswandeling in Aalsmeer-Centrum met een enthousiaste en deskundige gids. Zaterdag 27 juli om 13.30 uur vindt deze plaats onder leiding van voormalig schooldirecteur Jan van Veen. Er zijn nog een paar plekjes à 7,50 euro beschikbaar bij deze wandeling, te reserveren via de agenda op de website van de Historische Tuin.

Op dezelfde dag staat ook de maandelijkse bloemen- en plantenveiling op het programma. In de prachtige veilingruimte doet de uit de oude Jugendstil veilingklok weer dienst. Hier kunt u ‘bij afslag’ een bos bloemen of kamer- of tuinplanten kopen. De veiling begint zaterdag 27 juli om 15.00 uur. Neem plaats op de tribune en ervaar de spanning tijdens het veilproces. De veilingmeester legt uit hoe het werkt en vertelt interessante anekdotes. Een entreekaartje voor het museum geeft toegang tot de veiling. Museumkaarthouders hebben gratis toegang, evenals kinderen tot 12 jaar.

Demonstraties door imker Eric

Zondag 28 juli geeft imker Eric van der Meer, beheerder van het bijenvolk op de Historische Tuin, tussen 13.30 en 15.30 uur demonstraties honing slingeren. Kom dit wonderlijke fenomeen eens gadeslaan! Neem de (klein)kinderen mee op ontdekkingstocht tussen de honingraten en laat ze kennis maken met deze bedreigde diersoort. Stap in de fascinerende wereld van de bij en laat u alles vertellen over het gele goud dat ze produceren. Natuurlijk valt er ook het een en ander te proeven.

Verse honing

In de veilingzaal kunnen bezoekers live aanschouwen hoe Eric de oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt. De verse honing wordt voor de ogen van het publiek afgetapt en is verkrijgbaar in potten van 250 en 450 gram. Haal de zomer in huis met deze natuurlijke lekkernij. Ook leuk om cadeau te geven! Deelname uitsluitend na reservering (ook kinderen) via een e-mail naar: coordinator@historischetuinaalsmeer.nl.

Kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang, evenals donateurs en museumkaarthouders. De ingang van de Historische Tuin bevindt zich aan het Praamplein in het Centrum. Meer informatie op de website: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Honing slingeren bij de Historische Tuin. Foto: aangeleverd