De Hoef – Op zaterdag 17 augustus organiseert Nico van Oosten weer een workshop Koeien schilderen. De workshop vindt plaats op de biologische boerderij De Lindenhorst van Dick en Els van der Horst, Westzijde 17a in De Hoef, duurt van 10.30 tot 13.15 uur en is voor iedereen! Het maakt niet uit hoeveel ervaring met schilderen je hebt of hoe oud je bent!

Programma

10.30 uur: ontvangst met thee of koffie, kennismaken en instructie.

11.00 uur: schilderen in de wei of in de stal.

12.45 uur: bespreken van de werken.

13.15 uur: afsluiting schilderen en nabespreken.

Materiaal

Je werkt op een doek van 50 x 40 cm met acrylverf. Je werkt met kwasten, paletmes, sponsjes, creditcards e.d. Daarnaast kun je andere materialen gebruiken om je schilderij nog leuker of spannender te maken, zoals karton, touw, behang e.d. Het enige dat je hoeft te doen is goed kijken, een leuke compositie bedenken en… schilderen!

Ben je bang voor vieze kleren, dan pak je een schort en eventueel ook een paar handschoenen (acrylverf is moeilijk uitwasbaar als het eenmaal is opgedroogd!) Alle materialen krijg je, je hoeft zelf niets mee te brengen. Breng je wel eigen materiaal mee, dan krijg je € 7,50 korting.

Begeleiding

Je krijgt begeleiding bij compositiekeuze, schildertechniek en kleuren mengen.

Kosten en aanmelding

De workshop kost € 35,– p.p., inclusief een kopje koffie/thee, het gebruik van alle materialen én een doek van 50 x 40 cm. Aanmelding via e-mail bij Nico van Oosten: nicovanoosten@gmail.com.

Nico van Oosten

Nico van Oosten is van 1991 tot 2018 lid geweest van Atelier de Kromme Mijdrecht en geeft vanaf 2002 schilderlessen in olieverf en acryl. Hij volgde lessen van onder andere Niels Broszat, Karin Borgman, Tammo Schuringa, Mirjam Hommes, Adriaan van der Veer, Ellen Meijer e.a. In 2010 werd hij tweede bij Expeditie 2010, de prijs voor de amateurkunst in de provincie Utrecht met een beeld van een koeienkop in hout. In juni 2021 rondde hij de tweejarige basisopleiding beeldende kunst af bij de Nieuwe Academie in Utrecht. Zijn werk kun je bekijken op www.nicovanoosten.nl.

