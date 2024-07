Bloemen- en plantenexport sluit 1e half jaar met groei

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit het eerste half jaar van 2024 af met een exportwaarde van 4,1 miljard euro; een groei van 2,5%. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata.

Foto: David Bartus, op Pexels.



Groei bloemen, krimp planten



De export van bloemen groeide met 5% naar 2,5 miljard euro en voor planten kromp de export met 1% naar 1,6 miljard euro. “De afzet naar Oost-Europese landen lijkt de groeimotor van onze sector te zijn”, concludeert Mesken, directeur van de VGB.

“Deze impuls kunnen handelaren goed gebruiken, aangezien de exportwaarde van bloemen en planten tot vorig jaar zeven kwartalen op rij kromp.”



Grote groeiverschillen



“De groeiverschillen tussen bloemen en planten, vakhandel en retail segment zijn groot. Zo is de exportomzet naar supermarkten met 9% toegenomen. Dat is sinds de coronatijd niet eerder in deze mate voorgekomen”, merkt Mesken op.

De natte weersomstandigheden drukken de vraag naar planten. Ook het aanbod van bloemen uit Afrika en zomerbloemen uit Nederland heeft te lijden onder het natte weer.

Gevolgen van verkiezingen in VK



“In het Verenigd Koninkrijk is Labour als grootste partij naar voren gekomen. We hopen met de nieuwe regering afspraken te kunnen maken, zodat de export van bloemen en planten weer kan normaliseren. In Nederland is het belangrijk dat het BTW-tarief op bloemen en planten laag blijft. Ook arbeidsmigranten en de huisvesting voor hen is cruciaal voor onze sector. Al met al brengt het onzekere tijden met zich mee en daar moeten we mee dealen”, aldus Mesken.

Foto: Beeldveilen. Foto: Royal Flora Holland