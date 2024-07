Crowdfundingactie voor Middelpolder groot succes

Amstelveen – Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland startte eind juni een crowdfundingactie voor de Middelpolder tussen Amstelveen en Amsterdam. Deze oase van rust en een belangrijk broedgebied voor weidevogels staat onder druk. De oevers van de sloten in de polder kalven steeds verder af en daardoor verdwijnt waardevolle natuur in het water. Er was 60.000 euro nodig voor herstel van de oevers van de Middensloot. De crowdfundingactie is een groot succes. Inmiddels heeft Landschap Noord-Holland een bedrag van 80.000 euro binnen. Boswachter Jocelyn de Kwant: “Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee. Je ziet echt dat deze actie de omgeving rond de polder in beweging zet. Ontzettend bedankt aan iedereen die een donatie heeft gedaan. Met het extra geld kunnen we extra meters oever aanpakken in deze prachtige polder.”

Hoe gaan de herstelwerkzaamheden eruit zien?

In oktober start Landschap Noord-Holland met de werkzaamheden. In de Middensloot wordt 1,7 kilometer opgeknapt. Achter een bescherming van wilgentenen wordt een flauwe oever gecreëerd met bagger uit de sloot. In 2025 worden deze oevers beplant voor extra stevigheid. Landschap Noord-Holland gebruikt hiervoor planten die van oudsher voorkwamen in de Middelpolder. Denk aan dotterbloem, grote kattenstaart, moerasspirea, gele lis en grote egelskop. Met het extra geld dat is binnengehaald met de actie kunnen ook oevers in de Dwarssloot worden aangepakt. Boswachter Jocelyn de Kwant: “Een deel van de donaties zal worden gebruikt om langjarig de ontwikkeling van de oevers te monitoren, waar nodig aanpassingen te doen en we gaan een proef doen met ondergedoken waterplanten.”

Waterkwaliteit profiteert mee

De herstelde oeverzone wordt een nieuw leefgebied voor tal van kleine en grotere dieren. Planten creëren hier extra stevigheid, de plantenwortels houden de grond vast en bieden weerstand tegen golfslag. Ook zorgen de toegevoegde planten voor extra zuurstof en zuivering van het water. Met het stoppen van de afkalving zal ook de waterkwaliteit verbeteren, waar allerlei waterdiertjes en vissen weer van profiteren. Zij trekken op hun beurt weer vogels aan, zoals de lepelaars en visdieven.

Grote steun vanuit Amstelveen en directe omgeving

Landschap Noord-Holland organiseert vaker crowdfundingacties voor projecten in haar natuurgebieden. Dat is nodig, omdat de beheersubsidie die de organisatie van de overheid ontvangt tekortschiet om grote herstelwerkzaamheden te financieren. “We hebben een loyale achterban van 32.000 vaste donateurs, die ons regelmatig te hulp schieten als we voor een uitdaging staan”, aldus Inge Plaatsman, woordvoerder. “Voor het project in de Middelpolder hebben we daarnaast ontzettend veel giften ontvangen vanuit de directe omgeving. Meer dan de helft van de opbrengst komt van particulieren en bedrijven in de directe regio, zoals Amstelveen, Amsterdam en Ouderkerk a/d Amstel. Dankzij deze betrokkenheid hebben we binnen drie weken het doelbedrag behaald. Dat is ongekend snel.”

Actie steunen

Wil je ook een steentje bijdragen aan natuurherstel in de Middelpolder? Dat kan nog steeds. Je kunt een donatie doen voor de crowdfundingactie van Landschap Noord-Holland via de website van de organisatie. Kijk op https://www.landschapnoordholland.nl/middelpolder. Hoe meer donaties er bij Landschap Noord-Holland binnen komen, des te meer meters in de polder kunnen worden hersteld. Met 35 euro maak je al het herstel van een meter oever mogelijk.

Foto: De Middelpolder vanuit de lucht. Foto: aangeleverd