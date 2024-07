Terugkeer zomertoernooi volleybalvereniging Unitas

Mijdrecht – The Summer Edition van het recreantenvolleybaltoernooi van vv Unitas uit Mijdrecht is terug van weggeweest. Ditmaal niet aan het einde maar aan het begin van het seizoen en wel op vrijdagavond 6 september. Vandaar dat we het als After Summer Toernooi 2024 onder de aandacht brengen. Wat niet is veranderd, is dat de wedstrijden gespeeld worden in een tropisch versierde Sporthal de Phoenix en dat er na afloop weer een mega gezellige verloting is. We hebben plaats voor 16 teams en voor het team met de meest originele tropische outfit is er een prijs. Het toernooizal beginnen met een poule fase om daarna op niveau te worden ingedeeld. De deelnemersbijdrage is €25 per team. Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar www.unitas-mijdrecht.nl