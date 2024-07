Blokkade bij boothelling Vinkeveen weg

Bij wijze van proef heeft het recreatieschap besloten de boothelling in juli en augustus af te sluiten, met instemming van gemeente De Ronde Venen. Dit tot grote teleurstelling voor de gebruikers. Zij moeten na nu gebruikmaken van een boothelling elders, maar die is niet makkelijk te vinden. In deze periode kunnen veel omliggende jachthavens op de Vinkeveense Plassen vanwege de drukte helaas geen alternatief bieden. Eigenaren moeten dan uitwijken naar een andere jachthaven en daarvoor eerst een afspraak maken. Daarnaast zijn er wellicht kosten aan verbonden.

Evaluatie

Na afsluiting volgt een evaluatie. De uitkomsten bepalen of de afsluiting permanent wordt doorgevoerd in de maanden juli en augustus. Bij de evaluatie is de gemeente nauw betrokken evenals de gebruikers op het eiland, Airdiving en Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude.

Blokken nu al weg

Er is echter al een tijdje van alles om te doen en op de social media kanalen kunnen we lezen dat gebruikers erg boos zijn. Het houd de lokale gemoederen bezig. Afgelopen weekend zijn de blokken bij de boothelling plotseling weggehaald. Of dit na een vroegtijdige evaluatie is geweest of dat een ‘sterke’ ongeduldige gebruiker dit heeft gedaan is nog niet duidelijk. Dit verhaal zal ongetwijfeld nog wel een staartje krijgen en we gaan er vanuit dat dit verhaal wordt vervolgd.

Foto: aangeleverd