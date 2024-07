Jazzweekend met Michael Varekamp en Hans Dulfer

Aalsmeer – KCA en De Nieuwe Meer organiseren een geweldig Jazzweekend deze zomer met op vrijdag 30 augustus een optreden op de Haven van Nieuwe Meer van Michael Varekamp en de Louis Armstrong Celebration Band en op zaterdag 31 augustus kan in Bacchus genoten worden van het Jos van Beest Trio met een gastoptreden van de bekende saxofonist Hans Dulfer.

Michael Varekamp en Louis Armstrong Celebration Band

Met trots kondigt de organisatie trompettist en zanger Michael Varekamp en zijn Louis Armstrong Celebration Band aan voor het Jazzweekendin Aalsmeer. Michael is geen vreemde voor het Aalsmeerse publiek. Met zijn band brengt hij een spetterende show in de geest van de klassieke All Stars van Louis Armstrong. De band bestaat uit Efraim Trujillo op saxofoon, Harrry Kanters op toetsen en Harry Emmery op contrabas. Het concert op vrijdag 30 augustus bij De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2 begint om 21.00 uur. Entree: uw gift, richtbedrag 15 euro.

Hans Dulfer en Jos van Beest trio

Pianist Jos van Beest is met zijn trio een graag geziene gast bij het publiek van Aalsmeer en omstreken. Elk optreden is uniek want Jos neemt steeds een andere bijzondere gast mee uit zijn immense netwerk aan jazzmuzikanten. Deze keer is dat niemand minder dan Hans Dulfer. Wie kent niet de genadeloze en onnavolgbaar hartverwarmende saxsound van Hans Dulfer! Zelfs op zijn 83ste gaat de bekendste saxofonist van Nederland nog altijd als een speer en spatten zijn plezier en energie van het podium af. Met zijn nieuwe band Total Response speelt hij de Nederlandse festivals en zalen plat.

Het optreden van het Jos van Beest trio met Hans Dulfer is op zaterdag 31 augustus in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat 4 en begint om 21.00 uur. Entree: regulier tarief 15 euro, jongerenticket 10 euro (16 tot en met 25 jaar). Kaartverkoop via de KCA Ticketshop en, indien nog voorradig, verkrijgbaar aan de zaal (graag per pin).

Foto: Jazz-weekend met Michael Varekamp bij Nieuwe Meer. Foto: aangeleverd