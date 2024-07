Een mooie foto gemaakt? Fotokring Uithoorn houdt een wedstrijd!

Regio – Deze zomer kun je met je meest bijzondere foto mooie prijzen winnen. Wat dacht je van een jaar lidmaatschap van Fotokring Uithoorn, een vergroting van jouw foto, een mooi fotoboek of een workshop fotografie? Fotokring Uithoorn een fotoclub met ruim 20 leden die elke 2 weken op dinsdagavond bij elkaar komen. Soms bespreken we themagebonden foto’s, vaker is het onderwerp vrij. Op de kringavonden kun je een foto meenemen waar je hart echt voor klopt. De andere leden vertellen wat hen aanspreekt aan die foto, en wat er nog beter zou kunnen. Ook het zien van andermans werk brengt je op ideeën. Zo leer je al doende, want je leert beter kijken. Nu denk je wellicht: zo’n mooie geavanceerde camera als de meeste fotografen heb ik niet, dus ik kan niet naar een Fotokring. Maar misschien heb je wel kijk op compositie, en kun je (voorlopig) met een goede camera van je mobieltje wel prachtige foto’s maken! Ook dan mag je je foto inzenden voor de wedstrijd.

Analoog

Of ben je juist erg bezig met analoge fotografie? Ook dan is jouw foto welkom voor de wedstrijd. Het gaat om de zeggingskracht van je foto. Om de compositie, de scherpte, het contrast, het kleurgebruik, de sfeer van het beeld. Kleurgebruik…mogen het dan alleen kleurfoto’s zijn? Nee, kleurgebruik kan felle kleuren betekenen, maar ook zachte tinten, monotone kleuren of juist het ontbreken van kleur, waardoor de foto zwart-wit wordt. Wees bewust van kleurgebruik, het kan de foto beslist iets extra’s geven. Zin om mee te doen aan de fotowedstrijd? De keus van het onderwerp is vrij. Tot 31 augustus kun je je foto insturen naar wedstrijd.fotokring.uithoorn@gmail.com De inzenders worden persoonlijk uitgenodigd om de kringavond in september bij te wonen voor de bespreking van de foto’s.

Meer informatie over de Fotokring Uithoorn vind je op www.fotokringuithoorn.nl. Daar tref je ook portfolio’s aan van de leden, zodat je ziet dat er heel veel variatie zit in de stijlen van onze leden. De fotowedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Burgemeester Kootfonds.

Foto: Margot Fiechter