Meer zwaaitegels tegen eenzaamheid in Aalsmeer

Aalsmeer – In Aalsmeer en Kudelstaart lagen op negen plekken al zogeheten zwaaitegels. De afgelopen dagen zijn daar nog zes tegels aan toegevoegd. Drie ervan liggen nu bij de vestiging van ‘Ons Tweede Thuis’ aan de Hortensialaan, één is er gelegd op de Bilderdammerweg tegenover huisnummer 56, één op de Kerkweg en één ligt er bij ‘Bloemendaele’, de aanleunwoningen aan het Molenpad.

Kleine moeite, hartstikke leuk

De zwaaitegels zijn een initiatief van kinderburgemeesters en de kinderraad. Zij zijn aan de slag gegaan om iets te doen tegen eenzaamheid. Volgens de kinderen is het een kleine moeite en hartstikke leuk om even te zwaaien naar iemand die je verder niet kent. En degene waar je naar zwaait heeft even het gevoel dat hij of zij niet zo alleen is.

Kinderburgemeesters

Bij Hortensia van Ons Tweede Thuis waren de nieuwe kinderburgemeester Chiemeze Ugoanyanwu en de kinderburgemeester van het afgelopen schooljaar Vera Keessen aanwezig met enkele leden van de kinderraad. Samen met wethouder Sven Spaargaren van openbare ruimte legden zij drie zwaaitegels. De wethouder zei het initiatief van de kinderraad en de kinderburgemeesters een warm hart toe te dragen omdat het bijdraagt aan een vriendelijker wereld.

Bewoners blij

De bewoners van Ons Tweede Thuis zijn blij met de zwaaitegels. Ze beloofden de wethouder, de kinderburgemeesters en de leden van de kinderraad dat ze terug gaan zwaaien als mensen de zwaaitegels in de praktijk gaan gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Ook de bewoonster van Bilderdammerweg 56 in Kudelstaart zegt blij te zijn met de komst van de tegel. Zij denkt dat de tegels echt wel kunnen bijdragen aan de gezelligheid en de betrokkenheid in de buurt. De Kerkweg is een zogeheten Lief en Leedstraat. Daar besteden bewoners extra aandacht aan buren wanneer dat nodig is. Dat daar nu ook een zwaaitegel ligt ter hoogte van nummer 21a wordt door de bewoner(s) zeer gewaardeerd.

Foto: Kinderburgemeesters Chiemeze en Vera plaatsen samen met wethouder Sven Spaargaren een zwaaitegel bij Ons Tweede Thuis in bijzijn van een groepje bewoners. Foto: Gemeente Aalsmeer