Willy is dolblij met haar nieuwe appartement

De Ronde Venen – Willy is de eerste bewoner die met de regeling ‘Voorrang voor speciale beroepsgroepen’ een sociale huurwoning van woningcorporatie Cazas Wonen toegewezen heeft gekregen. Willy ontving onlangs de sleutel van haar appartement in Mijdrecht en werd welkom geheten door wethouder Huib Zevenhuizen.

Net zoals in heel Nederland is er in De Ronde Venen ook een tekort aan leerkrachten, politiemensen en zorgmedewerkers. Om meer mensen uit deze beroepsgroepen naar De Ronde Venen te trekken of ze te behouden, komen er jaarlijks maximaal 10 sociale huurwoningen beschikbaar waarbij deze groepen voorrang krijgen.

Willy kan haar geluk niet op: “ik zag op het mededelingenbord op mijn werk bij Zonnehuisgroep Amstelland een bericht over de regeling en ik heb gelijk de gemeente gebeld. Ondanks dat ik best goed woonde in mijn caravan, is dat op de lange termijn natuurlijk niet houdbaar. Ik was al een tijd aan het reageren op woningen van Cazas, maar dat lukte nog niet erg goed. Dat is ook begrijpelijk, want er zijn veel schrijnender en urgentere gevallen dan ik. Maar ik ben er nu aan toe om een echt huis te hebben, dus heb ik meteen het formulier ingevuld. Omdat het een woning in een Gemengd Wonen-project is, moest ik ook een motivatiebrief schrijven. En daarna nog op intakegesprek. Ik moest er wel wat voor doen en dat is goed!”

Ook Wethouder Huib Zevenhuizen is heel enthousiast: “Deze pilot was een initiatief van de gemeenteraad en ik ben blij dat we het zo snel konden uitvoeren. Ik heet Willy van harte welkom in De Ronde Venen! Wij blijven samen met Cazas Wonen onverminderd werken aan de bouw van zo veel mogelijk sociale huurwoningen voor alle mensen die nog wachten op een woning. Deze pilot is een mooie aanvulling daarop.”

Foto: gemeente De Ronde Venen