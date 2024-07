Crash zoekt vrijwilligers voor inrichting museum

Aalsmeerderbrug – Het Crash Museum in Fort bij Aalsmeer gaat zich concentreren op de herinrichting en sluit daarom van 4 tot en met 30 augustus de deuren. De renovatie van de nieuwe ruimten is door de aannemer voltooid. Dat betekent dat die ruimten heringericht kunnen worden. Daarnaast moet dat deel van het fort waar nu het museum in is gevestigd eind augustus leeg zijn gemaakt.

Het is nu aan de vrijwilligers om de opgeknapte ruimte weer het aanzien van een museum te geven. Omdat de ruimten nu nog leeg zijn geeft dit de gelegenheid om vloerbedekking te leggen te schilderen, nieuwe vitrines te bouwen en dan de zalen in te richten. Dat kan niet op een ‘achternamiddag’. Daarom staat de groep ook open voor hulp van buitenaf. Heeft in interesse en tijd om te helpen? Stuur dan een mail naar communicatie@crash40-45.nl of kijk op de website (tevens meer informatie): www.crash40-45.nl.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug bij Rijsenhout.

Foto: Crash Museum in het fort bij Aalsmeer. Foto: aangeleverd