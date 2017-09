Vernieling aan auto, getuigen gezocht!

Aalsmeer – Op woensdag 20 september tussen half negen en half elf in de ochtend zijn vernielingen gepleegd aan een in de Kanaalstraat geparkeerde auto. De achterklep is diep ingekrast en gedeukt. De wagen is aan de achterzijde behoorlijk beschadigd.

Het kan zijn dat geprobeerd is de zwarte Mercedes open te breken, maar de eigenaar denkt dat de auto geraakt is door bestelauto of een vrachtwagen met een laadklep.

De Mercedes stond op het moment van de vernieling of aanrijding op de hoek van de Kanaalstraat en het Molenpad, tegenover de Rabobank. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.