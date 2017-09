Vermist persoon op Westeinder gered

Aalsmeer – Sinds ongeveer 02.15 uur in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 september is op de Westeinderplassen een grote zoekactie gehouden. Volgens getuigen zou een persoon overboord van een boot zijn gevallen, maar niet meer tevoorschijn zijn gekomen.

Twee duikteams van de brandweer, twee brandweerboten, politieboot en een politiehelikopter zijn ingezet bij de zoekactie. Ook was de traumahelikopter geland op het Surfeiland om direct medische zorg te kunnen bieden als het slachtoffer gevonden zou worden.

Het vermiste slachtoffer op de Westeinderplassen is na enige tijd gelukkig gevonden. Hij is gered door de brandweer. Het slachtoffer is vervolgens behandeld door ambulancepersoneel en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de man te water kon raken is nog onduidelijk.

Foto’s: KaWijKo Media / Laurens Niezen