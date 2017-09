Verkeersregelaar door auto aangereden

Kudelstaart – Op woensdag 6 september is even over half twee in de middag een verkeersregelaar aangereden door een automobilist op de Hoofdweg. De 43-jarige man uit Amstelveen gaf aanwijzingen aan bestuurders om langzaam aan langs de werkzaamheden te rijden. Hier had een automobilist maling aan en reed door. De verkeersregelaar werd tegen zijn benen aangereden. De bestuurder is door gereden.

De ambulancedienst is ter plaatse geweest en heeft de 43-jarige voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens getuigen, collega’s van de verkeersregelaar, is de bestuurder die zijn weg vervolgt heeft een iets oudere man, hij reed in een grijze stationkar op de Hoofdweg richting de Bilderdammerweg. Er loopt een politie-onderzoek. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Het zou natuurlijk netter zijn als de doorrijder zich meldt. Misschien is het ‘incident’ niet tot hem doorgedrongen…