Verantwoord en veilig varen op Westeinder

Aalsmeer – Met deze zomerse dagen is het heerlijk varen en recreëren op de mooie Westeinderplassen. Helaas vinden regelmatig ongelukken op het water plaats, met name veroorzaakt door onverantwoord gedrag zoals te hard varen of met alcohol op varen. Deze zomer gaan gemeente en politie extra handhaven op het water, maar mensen moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Hou rekening met elkaar, zodat iedereen kan genieten van dit prachtige plassengebied.

Belangrijke regels op het water:



Houd je aan de toegestane snelheid:

Op de Grote Poel geldt een maximumsnelheid van 12 kilometer per uur (buiten 50 meter van de oever), in doorvaarten van 6 kilometer per uur. Op de Ringvaart is de grens 9 kilometer per uur. Houd rekening met zwemmers. Vooral in de doorvaarten wordt veel gezwommen.

Snelvaren is alleen toegestaan op de snelvaarbaan voor speedboaten. Deze baan is open van 1 april tot 1 oktober. Voor gebruik van de baan heb je een ontheffing nodig en gelden strenge regels. Zo ben je als schipper verplicht een dodemanskoord te gebruiken en een zwemvest te dragen.

Geldig vaarbewijs

Neem altijd een geldig vaarbewijs mee. Voor het varen met snelle motorboten en waterscooters geldt 18 jaar als minimumleeftijd. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar mogen in een motorboot varen die niet harder dan 20 km per uur kan. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar mogen alleen in een boot varen die niet harder dan 13 km per uur kan. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet in een boot met een motor varen.



Geen alcohol

Drink geen alcohol als u achter het roer staat of wees zeer matig met alcohol.



Boetes

Op het overtreden van de regels staan forse sancties, bepaald door het Rijk:

Snelheidsboetes kunnen oplopen tot 650 euro.

Op varen zonder vaarbewijs staat een boete van minimaal 550 euro.

Alcoholpromillage vanaf 0,51 promille leidt tot een dagvaarding.

Varen in een motorboot door iemand jonger dan 18 jaar is een boete van 210 euro.

Varen op plaatsen waar het verboden is levert een boete op van 340 euro.

Kijk voor meer informatie over regels op de Westeinder op www.aalsmeer.nl, over verantwoord en veilig varen op www.varendoejesamen.nl en voor vaarbewijzen op www.vaarbewijzen.nl.