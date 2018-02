Veerpont Rijsenhout weer in de vaart

Rijsenhout – Vorig jaar heeft de gemeente Haarlemmermeer, in samenwerking met de gemeente Aalsmeer, de exploitatie overgenomen van het veerpontje tussen de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout en de Uiterweg in Aalsmeer nadat de particuliere eigenaar ermee was gestopt.

Vandaag, maandag 12 februari, is de zowel van binnen als van buiten gereviseerde veerpont weer in gebruik genomen na een paar weken behelpen met een primitief leenpontje. Goed nieuws voor alle fietsers en voetgangers die gebruik maken van deze verbinding over de Ringvaart. Er wordt weer dagelijks heen en weer gevaren.

Foto: De gereviseerde veerpont is weer in de vaart.