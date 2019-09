Veel te doen tijdens Burendag in Place2Bieb

Kudelstaart – Ook dit jaar wordt er in Kudelstaart nationale Burendag gevierd. Een feest voor jong en oud op zaterdag 28 september. DOCK en De Binding organiseren samen met buurtbewoners, jongeren en netwerkpartners diverse activiteiten, zoals onder andere boetseren, Hollandse spelen, springkussen, panna kooi en nog veel meer. Ook zijn er diverse eetkraampjes aanwezig met Indonesische hapjes en lekkernijen als zelfgebakken pannenkoeken, cup cakes en poffertjes. Daarnaast wordt een mini bazaar gehouden, evenals een bingo en het Rad van avontuur gaat draaien en hier zijn leuke prijzen mee te winnen, waaronder een diner voor twee.

Om de burendag nog leuker te maken gaan er ook lokale muzikale talenten uit Aalsmeer optreden. Naast optredens is er ook een karaoke uur! Iedereen die zijn zangtalenten wilt laten horen is van harte welkom. Voor alle activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Bezoekers kunnen een stempelkaart kopen om aan de diverse activiteiten deel te nemen. Alle opbrengsten gaat naar een goed doel, namelijk Stichting Kinderen Met Een Toekomst. SKMET zet zich in voor onder andere straatkinderen in Indonesië waarbij kinderen en arme gezinnen kansen aangeboden worden in opvang, huisvesting, kleding, eten en schoon water.

Het theaterproject ‘TMET’ geeft in november een voorstelling over dit project, dat mede mogelijk gemaakt wordt door de OSA en het Jeugdwerk Binding/DOCK. Het project wordt gespeeld door Aalsmeerse en Kudelstaartse jongeren.

De burendag op zaterdag 28 september is van 15.00 tot 20.00 uur in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1. Iedereen is van harte welkom. Meehelpen als vrijwilliger of nog een vraag? Neem dan contact op met Marco den Haan van DOCK via 06-38759195.