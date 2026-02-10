Veel finaleplaatsen voor AKU‑junioren tijdens NK-indoor atletiek

Uithoorn/Apeldoorn – De junioren van Atletiek Klub Uithoorn (AKU) hebben tijdens de Nationale Indoor Kampioenschappen onder14/onder 16 in Apeldoorn een indrukwekkende serie prestaties neergezet. Met talrijke finaleplaatsen, persoonlijke records en één nationale titel was het een bijzonder geslaagd weekend voor de jonge atleten.

Het hoogtepunt kwam op naam van Sophie de Lange, die bij de meisjes onder 15 de Nederlandse titel hoogspringen veroverde. Met een persoonlijk record van 1,60 meter prolongeerde zij zowel haar indoor- als outdoortitel.

Concurrentie

In een spannende strijd ging Sophie samen met een Amsterdamse concurrente over dezelfde hoogte, maar omdat zij minder foutsprongen had op 1,55 meter mocht de AKU‑atlete zich voor het derde jaar op rij Nederlands kampioen noemen. Sophie bereikte daarnaast de finale op de 60 meter horden, waarin zij in een nieuw persoonlijk record naar een knappe vierde plaats liep.

Ook Roel Verlaan kende een sterk toernooi. De onder U15‑atleet uit De Kwakel werd twee keer vierde van Nederland. Bij het kogelstoten verbeterde hij zijn persoonlijk record tot 10,93 meter; een prestatie van formaat, zeker omdat hij pas sinds enkele maanden weer volledig kan trainen na een langdurige knieblessure. Op de 60 meter horden lag Roel tot de laatste horde op koers voor brons, maar door een misstap in de slotmeters moest hij zijn podiumplaats alsnog afstaan aan een atleet uit Leiden.

Persoonlijk record

Sprinter Bregje Veerhuis miste op de 300 meter nipt de finale. In de laatste serie dook een atlete uit Arnhem onder haar tijd, waardoor Bregje op één plek de eindstrijd misliep. Desondanks eindigde ze als vijfde van Nederland in een sterke 43,62 seconden. Op de 60 meter sprint klokte zij in de halve finale 8,44 seconden.

Bij de junioren onder U14 werd Siem Verlaan twee keer vijfde van Nederland. Op de 150 meter miste hij de finale met een verschil van slechts drieduizendste seconde. In de series liep Siem een persoonlijk record van 21,346 seconden, maar een atleet uit Den Haag was met 21,343 nipt sneller. Op de 60 meter horden bereikte Siem wél de finale. Daarin dook hij voor het eerst onder de grens van 11 seconden: 10,99, goed voor opnieuw een vijfde plaats.

De Mijdrechtenaar Revi van ’t Schip stond in Apeldoorn eveneens aan de start van de 60 meter horden. Ondanks een periode vol blessures liep hij in zijn serie een fraai persoonlijk record van 12,64 seconden.

Op de 1000 meter liet Jip Hofmijster zien in uitstekende vorm te zijn. De atleet, getraind door Brenda Sleeuwenhoek, verbeterde zijn persoonlijk record met ruim vier seconden tot 3.03,96 minuten en eindigde in de finale als zesde van Nederland.

De vereniging laat weten trots te zijn op de prestaties van haar jongste wedstrijdatleten. Met talloze persoonlijke successen en een nationale titel kijkt AKU terug op een geslaagd kampioenschapsweekend.

Veel finaleplaatsen voor AKU‑junioren tijdens NK-indoor atletiek. Foto: aangeleverd.