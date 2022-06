Veel bezoekers voor poppentheater Zelen

Aalsmeer – De hooiberg van kinderboerderij Boerenvreugd werd afgelopen zondag 26 juni omgetoverd tot theater. Muziek klonk uit de hooiberg naar buiten. Poppentheater Zelen kwam gezellig op boerderijbezoek. Nadat het zaallicht gedimd was en de theaterbel geluid werd kon de voorstelling beginnen. De jeugdige bezoekertjes en hun (groot)-ouders hebben genoten van het verhaal en de leuke liedjes. Er werd volop meegeklapt en meegezongen. Dat de voorstelling Beestenboel over een kinderboerderij en zijn bewoners ging maakte het extra leuk deze keer. Alles stond even op zijn dierenkop op Boerenvreugd, maar de kinderen hebben goed geholpen en alles is gelukkig weer goed gekomen.

Extra voorstellingen

Eigenlijk zou het poppentheater twee voorstellingen spelen, maar vanwege de grote animo werden er twee extra voorstellingen gespeeld. De poppenkastvoorstellingen op Boerenvreugd zijn een succes en poppentheater Zelen zal iedere twee maanden naar de kinderboerderij in het Hornmeerpark komen om een voorstelling te spelen. De volgende voorstelling staat gepland op zondag 28 augustus.