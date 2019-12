Kerstmarkt Lions Ophelia druk bezocht

Aalsmeer – Vrijdagavond en de hele zaterdag was de Historische Tuin omgetoverd in een sfeervolle Kerstmarkt. Deze werd voor de vijfde maal georganiseerd door de Lions Ophelia en ook tijdens deze jubileumeditie was er een gevarieerde presentatie met kerststukjes, kerstdecoraties, kaarsen, sieraden, keramiek, tassen en onder andere werd de kalender de ‘Schoonheid van Aalsmeer’ te koop aangeboden.

IJsclub Uiterweg had een foto-moment opgebouwd met een grote slee en diverse schaatsen. De verkoop was in de kassen en in de museumboerderij. Heerlijk om rond de lopen, de sfeer van oud-Aalsmeer te proeven en te genieten van de gezelligheid en de creativiteit van inwoners.

Er zijn veilingen gehouden waarmee ‘gedrukt’ kon worden voor leuke prijzen, er waren beide dagen liveoptredens en natuurlijk was het mogelijk om in de restaurant-ruimte te genieten van een drankje met wat lekkers, bijvoorbeeld een overheerlijke oliebol.

De dames van Lions Ophelia en alle standhouders mochten beide dagen vele bezoekers ontvangen en kijken terug op weer een geslaagde Kerstmarkt. De opbrengst komt ten goede aan de Historische Tuin.

Foto’s: www.kicksfotos.nl