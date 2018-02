Veel bekeuringen na snelheidscontroles

Aalsmeer – De politie heeft afgelopen weken een behoorlijk aantal snelheidscontroles in de gemeente gehouden. Geconcludeerd werd dat er in Aalsmeer veelal flink het gaspedaal wordt ingetrapt. Gemiddeld rijdt 6 ot 7 procent van de automobilisten te hard. Er zijn zelfs snelheden van ruim over de 100 kilometer gemeten op wegen waar 50 kilometer per uur de maximum snelheid is. Zorgelijk, vinden de politie en burgemeester Jeroen Nobel.

Op basis van deze gegevens is besloten meer snelheidscontroles te gaan houden. Afgelopen vrijdag 2 februari is gelijk een aanvang gemaakt. Tijdens deze controle reden zeven bestuurders harder dan de toegestane snelheid. Allen hebben een proces-verbaal gekregen, net als de automobilist die zijn rijbewijs niet kon tonen.

Op zaterdag 3 februari hebben agenten een gecombineerde snelheids- en alcoholcontrole gehouden. Ook deze avond zijn vijf automobilisten beboet voor te hoge snelheid. Drie bestuurders bleken onder invloed van alcohol en moeten zich verantwoorden bij justitie. Ter plaatse kregen zij een rijverbod.